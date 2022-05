‘La Sanità è ancora pubblica?’, iniziativa del Pd a San Lazzaro

Giovedì 26 maggio alle ore 21 presso il Centro Sociale di San Lazzaro il Circolo PD di quella frazione ha organizzato un incontro dibattito dal tema attualissimo: ‘La Sanità è ancora pubblica?’.

L’iniziativa prende lo spunto dalle insistenti voci sulla prossima privatizzazione di alcuni reparti dell’Ospedale San Bartolomeo e più in generale dell’approccio alle questioni della Sanità della Giunta regionale Toti, che sembrano sempre più divergere dal modello di organizzazione sanitaria pubblica nazionale per il quale il nostro Paese è giustamente ammirato. Un pericoloso allontanamento da quel modello che sembra si manifesterà in modo prepotente anche in occasione della realizzazione e della gestione del nuovo ospedale del Felettino.

Introdotti dal Segretario del PD sarzanese Vico Rosolino Ricci interverranno Andrea Barli, Segretario del Circolo PD di San Lazzaro, Daniele Castagna, Capogruppo PD a Sarzana, Francesca Castagna, Responsabile provinciale Sanità del PD e Marco Santini, Coordinatore del Forum Sanità. Concluderà Davide Natale, Consigliere regionale PD.

Tutti sono invitati a partecipare.

