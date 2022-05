Le venticinque lune di padre Maccalli sequestrato in Niger: “Ho perdonato i miei rapitori”

Ha perdonato i suoi rapitori, padre Pier Luigi Gigi Maccalli il prete missionario rapito in Niger nel 2018 e rilasciato in Mali due anni dopo. In questi giorni ha fatto visita alla Spezia, al Centro missionario e ha incontrato le suore clarisse. In una breve intervista, concessa a Città della Spezia, racconta qualcosa di sé, dell’esperienza del sequestro durato 752 giorni e di quelle 25 lune che ha visto passare sul suo capo, durante la prigionia incatenato, assetato d’acqua e di libertà.

