Pietrini: “Sportello Unico dello sport per associazioni e riqualificazione degli impianti per garantire pari opportunità”

Come candidato al consiglio comunale della Spezia per Fratelli d’Italia, nel mio programma elettorale riconosco l’importantissima funzione sociale dello Sport, quale strumento di educazione e formazione personale, di prevenzione e tutela della salute, integrazione sociale e culturale. Lo sport, come ha dimostrato il grande lavoro svolto dal sindaco Pierluigi Peracchini e dalla sua Giunta, rappresenta una risorsa fondamentale, per cui va incentivata e aiutata in tutte le forme possibili trasmette valori importanti per la crescita dei ragazzi, primo tra tutti il rispetto delle regole. Per questo ritengo sia necessario continuare sulla strada fin qui tracciata ed incentivare ancora di più nelle scuole la promozione tra i ragazzi della cultura sportiva. A tal fine, mi propongo di sostenere la funzione sociale dello Sport puntando da un lato sul coordinamento delle Associazioni Sportive del territorio e dall’altro sullo sfruttamento delle strutture sportive della comunità. Nella nostra città tanto è già stato fatto per rilanciare la pratica sportiva basti pensare ad esempio all’area del Campo Montagna, allo skate park della Maggiolina o al pump track di Pegazzano.

