Salute mentale, Asl2 vince il premio dell’Unione Europea

Savona. Il progetto per la prevenzione e la salvaguardia della salute mentale di donne e bambini durante l’epidemia Covid-19 (2020-2021), intrapreso dalla Struttura Dipartimentale Assistenza Consultoriale di Asl2, già selezionato dalla Commissione Europea tra i finalisti della 2021 EU Health Award on Mental Health, ha vinto il primo premio nella sezione “Mental health: rewarding community-based initiatives alleviating the mental health impact of COVID-19”.

