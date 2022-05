Sanremo, concerto della Banda Nazionale della Guardia di Finanza

Sanremo. Un concerto della Banda Nazionale della Guardia di Finanza in formazione ridotta, al Teatro dell’Opera del Casinò, in occasione di uno spettacolo benefico completamente a favore dell’Istituto Padre Semeria di Coldirodi (Sanremo), organizzato dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Sanremo. L’appuntamento è per venerdì 10 giugno, con inizio alle ore 20.00.

La serata – alla quale interverranno autorità militari, civili, politiche e religiose – oltre che al concerto della formazione condotta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, sarà anche caratterizzata dall’esibizione di alcuni cantanti e musicisti locali: il tenore Gaetano Labalestra, la violinista Lia Voronova, il pianista Vincenzo Caso e la giovane e promettente cantante Rita Longordo.

L’organizzazione dell’evento è affidata all’A.N.F.I. Sezione di Sanremo – costituitasi 23 anni fa e presieduta dal 2016 dal Maresciallo Cav. Antonio Piccirillo – che conta oltre 60 soci e che nel corso della sua attività ha preso parte a numerose ricorrenze civili e militari. A monte delle abituali finalità assistenziali, di volontariato e di utilità sociale a favore della collettività, quest’anno, per la prima volta, si voluto realizzare uno spettacolo musicale a scopo benefico a favore dell’istituto religioso “Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia” in Frazione Coldirodi (Sanremo) – rivolto all’educazione dei giovani ed all’assistenza dei poveri – fondato da Padre Minozzi e da Padre Semeria e gestito dalla “Famiglia dei Discepoli” di Roma.

L’incessante impegno del Presidente Piccirillo, del suo Vice (Luogotenente C. S. Biagio Gioitta) e dal Sindaco della Sezione (Maresciallo M. Angelo Botticelli), con il supporto di soci ed amici della Sezione, ha permesso di realizzare l’ambìto progetto per il 2022 che vede la partecipazione della Banda Musicale della Guardia di Finanza, ancorché composta da un numero ridotto di Maestri, dovuta al limitato spazio sul palcoscenico del Teatro del Casinò. E sarà proprio a questa formazione musicale – molto apprezzata nella città dei fiori e che rappresenta il nostro Paese a livello internazionale – che sarà assegnato il neo istituito “Premio A.N.F.I. Sezione di Sanremo”, che sarà consegnato simbolicamente al suo Direttore, il Colonnello La Serra Ingrosso.

L’ingresso è a posto unico ed è fissato il € 10: l’intero ricavato della serata, più eventuali donazioni, saranno completamente devoluti in beneficenza. L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia si occupa annualmente dell’organizzazione una funzione – giunta al quinto anno – in ricordo dei militari deceduti che hanno prestato servizio nella circoscrizione della Compagnia di Sanremo ed anche dei festeggiamenti in onore di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza. Fra i suoi obbiettivi anche quello di promuovere e cementare l’unione di tutti i militari in servizio ed in congedo delle Fiamme Gialle.

