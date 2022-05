Spezia-Napoli, altri quattro arresti per l’invasione di campo e gli incidenti del dopo-partita

La Questura della Spezia ha arrestato in flagranza differita quattro ultras di casa a seguito delle intemperanze registrate nel corso di Spezia-Napoli, giocata domenica 22 maggio allo stadio Alberto Picco. Ai quattro vengono contestate diverse ipotesi di reato: rissa, lesioni, possesso di oggetti atti ad offendere e lo scavalcamento della recinzione del terreno che ha determinato l’interruzione della gara. Avrebbero partecipato, durante la partita sospesa per 12′ dall’arbitro Marchetti proprio in quegli istanti decisamente concitati, al tentativo di invasione di campo dalla Curva Ferrovia, contestuale a quella dei tifosi ospiti dal loro settore, e successivamente al tentativo di contatto con i napoletani che è andato in scena al termine della partita lungo Via XV Giugno, a Pegazzano. Mercoledì mattina presso il Palazzo di Giustizia si vaglierà la convalida dell’arresto dei quattro ultras.

