Terribile incidente in Viale Italia, un rider di 18 anni a bordo di uno scooter si schianta contro un’auto

Versa in condizioni gravi il rider di 18 anni rimasto coinvolto in un violento incidente questa sera in Viale Italia, all’altezza dell’incrocio con Via Padre Giuliani e Via Agretti. Il giovane stava procedendo in direzione Migliarina, quando è andato a urtare violentemente la fiancata destra di una Yaris che percorreva la strada in direzione opposta e stava svoltando in Via Agretti. Lo scooter sul quale si trovava il ragazzo ha finito la sua corsa contro la siepe che delimita il viale, mentre l’auto si è arrestata a pochi metri dall’impatto. Nel punto dell’incidente, sull’asfalto, sono rimasti il 18enne, alcuni detriti del motociclo e la borsa per le consegne con il marchio di una nota agenzia di delivery.

