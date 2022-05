Ventimiglia, bombe di carta…esplosioni di gioia per la scuola primaria di via Roma

Ventimiglia. Bombe di carta…esplosioni di gioia. I bambini delle Classi 3° 4° e 5°, della Scuola Primaria di Via Roma, IC1 Biancheri di Ventimiglia hanno partecipato questa mattina all’evento in favore della pace e contro ogni guerra : «Noi vorremmo diventare ambasciatori di pace. In che modo? Diffondendo la cura reciproca e del territorio, abbiamo avuto un’ idea esplosiva: abbiamo costruito delle bombe di pace con dei semi di fiori, dell’ argilla e del terriccio. Le nostre bombe sono pronte per essere lanciate affinché a tutta la Nostra città arrivino dei messaggi di pace, di libertà e di cura. Chiediamo un posto vicino alla nostra scuola che possa accogliere questo gesto simbolico ma molto significativo per noi bambini».

