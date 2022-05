Alberi Maestri, performance itinerante per avvicinarsi al  mondo delle piante

Dopo il fascino della tradizione con la transumanza in programma domenica 5 giugno un altro appuntamento dell’estate di Zeri ci attende Sabato 11 e domenica 12 giugno, quando a Zum Zeri si terrà “Alberi maestri” due giorni di performance a cura di Campsirago Residenza e promossa da Lunigiana Land Art. Si tratta del progetto vincitore di “Borghi in Festival”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura,

presentato dai comuni Lunigianesi di Bagnone, Casola, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Podenzana, Pontremoli, Villafranca, Tresana e Zeri con Mulazzo capofila di un progetto realizzato con una rete di circa 30 partner e con il co-finanziamento di Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Si tratta di una performance itinerante ed esperienziale nei boschi di Zeri alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, un cammino di incontro con il mondo vegetale e con la sua stupefacente esistenza, la sua complessità, la sua capacità di analizzare e risolvere le situazioni intricate. Guidato da un performer il pubblico vivrà un’esperienza sonora, poetica e visiva che lo condurrà verso una consapevolezza empatica ed emozionale con la comunità delle piante. Le performance hanno una durata variabile (max. 90 minuti) e con un numero limitato di partecipanti. Saranno realizzate nelle giornate

dell’11 e 12 giugno da Zum Zeri in collaborazione con Pro Loco Zeri, che curerà logistica dando supporti ai partecipanti e da Zum Zeri per quanto riguarda tutti i servizi di ospitalità e ristoro. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria ed ogni informazione sull’evento si possono trovare https://www.campsiragoresidenza.it/portfolio/alberi-maestri/



... » Leggi tutto