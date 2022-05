Denevi: “Bisogna riscoprire la vocazione agricola anche nel territorio comunale spezzino. Anche a fini turistici”

“Analizzando in una proiezione a medio termine il modello di sviluppo più consono alla città, è chiaro che la vocazione turistica rilanciata negli ultimi anni sia una grande possibilità da integrare coerentemente con la gestione delle politiche ambientali e la preservazione di un rapporto sostenibile con il territorio. In questo senso è importante valorizzare il grande patrimonio agricolo che attraversa la nostra provincia, collegando in una sinergia virtuosa la nostra città con le esperienze limitrofe della Val di Vara, le Cinque Terre e il territorio sarzanese”. Lo afferma Diego Denevi, esponente di Sinistra italiana e candidato consigliere nella lista Leali a Spezia, a sostegno della candidatura a sindaca di Piera Sommovigo.

