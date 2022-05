Genova. “E lo chiamano progetto bandiera del PNRR… ma il progetto preciso quale sarebbe, di grazia? Per ora solo incognite e per sfortuna di Genova ad avallare il nulla ci si è messo anche il sindaco Bucci, che finora agli Erzelli ha saputo solo realizzare un parcheggio per camion”.

... » Leggi tutto