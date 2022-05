Imperia. Un giovane, ancora minorenne, è rimasto ferito in modo non grave, schiantandosi con una moto mentre viaggiava a bordo di un monopattino. E’ successo nel pomeriggio, sulla via di Caramagna a Imperia.

Stando a quanto ricostruito, tre giovanissimi, due a bordo del monopattino elettrico e uno in bici, si sarebbero immessi da una traversa sulla strada principale, senza però prestare la minima attenzione ai mezzi in transito.

... » Leggi tutto