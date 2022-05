Letture e abiti dandy, i liceali del Mazzini celebrano Shelley a Villa Rezzola

Lettura scenica in abiti dandy domani giovedì 26 maggio alle 16.00 a Villa Rezzola, a Pugliola, per celebrare Percy Bisshe Shelly nel bicentenario della morte del poeta. A dar vita all’iniziativa i liceali del Mazzini, che ha programmato una serie di appuntamenti shelleyani in collaborazione con la delegazione spezzina del Fondo Ambiente Italiano (che ha aperto al liceo le porte di Villa Rezzola, lascito al Fai dalla contessa Maria Adele Carnevale Miniati, scomparsa nel 2020), l’associazione Amiche e Amici di Mary Shelley, le Università di Milano e Bologna, il Premio LericiPea, la Keats-Shelley House di Roma. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Lerici, che curerà il trasporto degli studenti al luogo dell’evento.

