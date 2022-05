Nuoto salvamento, un prestigioso oro per la Rari nantes Spezia

Si sono svolti a Genova, nell’impianto natatorio della Sciorba i Campionati Regionali Estivi di Categoria, e tra i Seniores Sebastiano Donati ha ottenuto un prestigioso oro cimentandosi nei 200 metri “ostacoli”, specialità dove l’atleta oltre al nuoto classico di superficie deve superare diversi ostacoli nuotando in apnea, chiudendo la prova piazzandosi al primo posto con il tempo di 2’ 22’’ 34.

“Non a caso gli atleti di nuoto salvamento della Federazione Italiana Nuoto, conseguono anche il brevetto di Assistente Bagnanti (Lifeguards) riconosciuti a livello internazionale dalla ILS (International Life Saving)”, ha dichiarato il tecnico Franco Muscarà , che sta già lavorando alla preparazione degli atleti per i prossimi campionati assoluti previsti per la fine di giugno.

... » Leggi tutto