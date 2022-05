Referendum sulla giustizia, Azione e +Europa in Piazza Mentana per incontrare gli spezzini e parlare dei quesiti

Azione e +Europa conducono da sempre battaglie per una giustizia liberale. Venerdì 27 maggio dalle 15 alle 20 gli spezzini potranno trovare gli attivisti in Piazza Mentana (davanti al teatro Civico) per parlare di quanto sia urgente cambiare la giustizia. Per motivare il sì al referendum e stimolare il miglioramento del sistema:

– limitare l’influenza delle correnti nelle candidature politiche

– arrivare ad una più corretta valutazione dei magistrati e limitare il cambio casacca da Pm – giudice – Pm

– eliminare le manette facili e far rispettare il principio di presunta innocenza

– evitare l’uso strumentale delle denunce

