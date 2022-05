Vallescrivia, la parola a mister Gianfranco Cannistrà: “Società ambiziosa, strutture straordinarie e ottimi giocatori sono alla base della mia scelta”.

Ronco Scrivia.”La società ASD Vallescrivia 2018 ufficializza l’ingresso in società di Gianfranco Cannistrà, a cui sarà affidata la guida tecnica della prima squadra a partire dalla prossima stagione sportiva. Il presidente e tutto il consiglio direttivo ringraziano mister Claudio Amarotti e il suo staff per l’impegno e il lavoro svolto durante la stagione appena conclusa. Ripartiamo dai ragazzi del nostro settore giovanile con entusiasmo, tante idee e due nuovi campi in erba sintetica. Le novità non finiscono qua! Nelle prossime settimane verranno annunciate nuovi ingressi nello staff tecnico e dirigenziale”.

Cannistrà, dopo 15 anni di Busalla (5 da giocatore e ben dieci da allenatore) resta in Valle, accasandosi alla società del presidente Cirri, che mette a segno un autentico colpo di mercato, assicurandosi il diritto alle prestazioni sportive di uno tra i migliori tecnici in circolazione. Il Vallescrivia, con l’ingaggio del nuovo tecnico, lancia un chiaro messaggio alle avversarie della prossima stagione, sulla volontà di alzare, in maniera esponenziale l’asticella delle proprie aspettative. Gianfranco Cannistrà commenta, in esclusiva, per , le sue prime sensazioni da neo tecnico del Vallescrivia. Ge24.it , le sue prime sensazioni da neo tecnico del “La società mi ha fortemente voluto e questo mi ha fatto enorme piacere – esordisce Cannistrà – avevo la possibilità di andare in altre squadre, ma ho accettato la corte del Vallescrivia, per iniziare un progetto vincente. Il Vallescrivia è molto ambizioso, le strutture sportive sono di primissimo livello, le condizioni per fare bene ci sono tutte, so di avere a disposizione un gruppo di giocatori molto forti, che non vedo l’ora di allenare”.

