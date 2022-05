Viabilità, Arboscello (Pd): «Cashback misura insufficiente per compensare i disagi di chi viaggia sulle autostrade liguri»

Genova. «La drammatica situazione in cui versa la viabilità autostradale, soprattutto in A10 – spiega il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, che ha presentato un ordine del giorno in consiglio regionale, approvato all’unanimità – è sotto gli occhi di tutti: con la ripresa dei lavori e la riapertura dei cantieri, sono tornate le code chilometriche e le ore di attesa. Una situazione destinata a peggiorare ulteriormente con la stagione estiva, quando al traffico pesante si aggiungerà quello dei turisti che vogliono raggiungere le nostre coste, soprattutto nei weekend».

