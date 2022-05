A.A.A. cercasi gestore bar per i giardini Lowe di Bordighera

Bordighera. E’ online da oggi sul sito istituzionale del Comune di Bordighera il bando per il rilascio di una concessione per l’installazione e la gestione di una attività mobile per la vendita ed il consumo sul posto di alimenti e bevande ai giardini Lowe. L’esercizio dovrà essere garantito in concomitanza degli eventi in programma nel parco cittadino nella stagione estiva 2022 (ad eccezione delle serate del 13, 28, 29 e 30 luglio); a discrezione del concessionario il punto ristoro potrà poi essere aperto in tutte le altre giornate comprese nel periodo tra il 1° luglio ed il 31 agosto, per un minimo di 4 ore giornaliere.

