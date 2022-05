Accusato di violenza sessuale, massaggiatore di Sanremo condannato a 3 anni

Sanremo. Il tribunale collegiale di Imperia, presieduto dal giudice Carlo Indellicati, ha condannato in primo grado a 3 anni di carcere Alessandro Condò, massaggiatore ed ex candidato sindaco di Sanremo, finito a processo dopo che una sua ex paziente lo aveva denunciato, accusandolo di violenza sessuale. Il giudice ha inoltre condannato Condò a sospendere l’attività professionale per la durata della pena e lo ha interdetto per 5 anni dai pubblici uffici. Alla vittima, è inoltre stata riconosciuta una provvisionale di 5mila euro.

