Anche Sarzana si doterà di un cimitero per gli animali di affezione

Dopo La Spezia anche il Comune di Sarzana si doterà in un cimitero per animali di affezione e adeguerà il proprio regolamento per consentire la tumulazione delle ceneri degli stessi. Oggi infatti il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla capogruppo M5S Federica Giorgi che ha parlato di “un gesto di civiltà e sensibilità verso gli animali che accompagnano i loro padroni per tutta la vita e svolgono anche un’importante funzionale sociale e terapeutica, specialmente per gli anziani”. “Ho preso spunto da quanto fatto dal sindaco Peracchini – ha aggiunto l’esponente dell’opposizione – che ha dato un segnale importante mettendo addirittura a disposizione una parte del cimitero dei Boschetti. Visto che moltissime persone anche a Sarzana hanno un animale da compagnia sarebbe utile avere anche un cimitero a loro dedicato”.

La proposta è stata accolta favorevolmente dagli altri gruppi di maggioranza e opposizione che hanno ribadito il valore di “un gesto di civiltà e di rispetto per ciò che rappresentano gli animali per le persone”.

