Antenna Belaso, possibile uno spostamento. E il tema torna in consiglio comunale

Hanno preso il via oggi a Ponzano Belaso le analisi per la misurazione del campo elettromagnetico di fondo relativo all’abitazione che, in caso di installazione, come richiesto da Wind Tre, di un’antenna per le teleradiocomunicazioni su Via Curtatone, sarebbe sottoposta a un campo di valore pari al 94 per cento del valore limite (6 volt/metro), percentuale questa comunicata nell’analisi dell’impatto realizzata dal gestore. Le prime stime del campo elettromagnetico di fondo (che andrebbe a sostanziare, assieme a quello della futura antenna, l’impatto complessivo), si apprende, hanno dato valore zero. Il rilevamento, di cui si occupa Arpal, durerà tre settimane.

Intanto il tema dell’installazione lungo Via Curtatone si appresta a tornare in consiglio comunale, nella seduta fissata per martedì 31 maggio alle 15.30. A toccarlo, due mozioni. Una l’ha presentata il consigliere Luciano Mondini, capogruppo di ‘Salute e ambiente’. “Con questa mozione – spiega l’esponente dell’opposizione – chiedo si sospenda l’efficacia della delibera consiliare sul Piano organizzativo del sistema delle telecomunicazioni approvata lo scorso 21 aprile”. Approvazione che ha dato l’ok alla partenza dell’iter burocratico per l’installazione della stazione radio base su Via Curtatone. “In particolare – prosegue Mondini -, con la mozione chiedo la sospensione della delibera finché non saranno comunicati i valore del campo elettrico di fondo inerenti l’abitazione che, ha dichiarato il gestore, dopo l’installazione dell’antenna sarebbe esposta a un campo elettrico pari al 94 per cento del valore limite. Ma appunto in questo ammontare non c’è il campo elettrico di fondo relativo all’abitazione, che non è stato misurato”. Misurazione che, come detto, ha preso il via stamattina.

Unanime il voto del 21 aprile scorso, quindi con espressione favorevole anche del capogruppo Mondini. “Ho votato sì – spiega il capogruppo, anche presidente della Commissione Ambiente – perché non sapevo che il campo elettrico di fondo non fosse stato misurato, che non ci fosse stata una misurazione con valore legale. Sono venuto a saperlo solo successivamente, il 10 maggio, nel corso di una riunione con Arpal. E così ho chiesto subito che venisse fatto il monitoraggio di tre settimane cominciato oggi”.

