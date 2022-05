Approvate le modifiche al regolamento degli ormeggi di Bocca di Magra e Fiumaretta

Il Consiglio comunale di Ameglia ha approvato martedì la modifica al regolamento degli ormeggi che riguarda quelli insistenti sulle concessioni demaniali intestate al Comune, sia gestite direttamente che tramite terzi. La materia era già stata oggetto di modifiche negli anni passati, l’ultima delle quali nel 2016. Il nuovo documento mira a limitare il contenzioso sottraendo spazi di discrezionalità senza incidere nella gestione economico finanziaria dei sub concessionari, lasciando invariata la capacità di posti barca a tariffa agevolata.

Il nuovo regolamento prevede che il Comune inoltre si faccia carico dell’individuazione di un elenco di utenti stanziali aventi diritto al posto barca e della definizione di una graduatoria di aspiranti all’ormeggio allorquando si libereranno dei posti barca. Il tutto nei limiti previsti dai contratti e dalle convenzioni in essere con i gestori del porticciolo di Bocca di Magra e degli ormeggi di Fiumaretta.

E’ assegnatario: chi è stato dichiarato conforme con delibera di Giunta n. 64 del 12.9.2020; chi è stato dichiarato conforme successivamente a seguito di regolarizzazione della documentazione richiesta nell’avviso del Sindaco del 18.7.2020; chi risulta negli elenchi già agli atti del Comune che siano in grado di fornire le informazioni richieste. Tutti devono anche dimostrare di aver pagato negli anni 2020, 2021 e 2022 oppure di non aver pagato o di non poter fornire la documentazione richiesta per causa a loro non imputabile.

Infine, risultano assegnatari: soltanto per il 2022, coloro ai quali l’ormeggio è stato assegnato dal gestore. L’ultima graduatoria degli aspiranti all’ormeggio valida è quella del 2014 che dovrà essere aggiornata al 2022 sulla base dei criteri fissati dal regolamento in vigore per ogni anno di riferimento e integrata con le domande presentate dal 2014 ad oggi.

“Riteniamo che sia dovere dell’Amministrazione Comunale – prosegue la nota della giunta – intervenire in una materia fonte di grave tensione negli ultimi anni e causa di numerosi contenziosi. È il tentativo di eliminare dubbi interpretativi e di farsi carico di individuare gli aventi titolo all’ormeggi e di aggiornare la graduatoria degli aspiranti tali. Si vuole in questo modo mettere in condizione anche i gestori di operare meglio e più agevolmente”.

