Covid e indisponibilità del Pieroni, si chiude un’annata difficile per la DR Ferroviaria

Tra mille difficoltà a cominciare dal lungo periodo di indisponibilità del campo “Pieroni”, con tante gare mai disputate, alcune perse ed altre vinte a tavolino a causa covid, si è concluso l’estenuante campionato di serie C. La Dr Ferroviaria di Cartoni e Paradiso, dopo aver centrato l’obiettivo della qualificazione al girone promozione ha concluso la sua “corsa” disputando l’ultima gara casalinga con l’Amatori Genova. Il match, ininfluente per entrambe le squadre ai fini del passaggio alle semifinali per la promozione in serie B è stato giocato con molto fair play. Spezzini e genovesi hanno dato vita ad un incontro gradevole, estremamente corretto ed equilibrato ma che ha alla fine ha visto prevalere la squadra ospite col risultato di 15 a 7. Per gli aquilotti da registrare una meta del veterano Adil Tabi, trasformata da Luca Gabrielli.

