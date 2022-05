Edilizia residenziale pubblica, allo Spezzino 7.6 milioni per interventi su 48 alloggi

Oltre 37 milioni di euro per un piano di recupero e efficientamento energetico di 734 alloggi di edilizia residenziale pubblica in Liguria. Regione Liguria, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, ha approvato il riparto delle risorse, a valere sul Fondo Complementare al PNRR, tra i diversi enti. Il piano, con il parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture, prevede l’assegnazione di fondi alle quattro Arte e ai Comuni del territorio, stilate in base alle richieste presentate dagli interessati, nelle quali erano indicate le priorità degli interventi.

Nel dettaglio, allo Spezzino vengono assegnati 7.6 milioni di euro per interventi su 48 alloggi. Arte Spezia investirà 7,2 milioni di euro per lavori in 36 alloggi, 12 situati a Santo Stefano di Magra e 24 a Sarzana. Mentre il Comune della Spezia riceverà ulteriori 223mila euro per interventi su 3 ulteriori alloggi Erp. Il Comune di Monterosso al Mare infine investirà 166mila euro per opere su 9 appartamenti.

