Festa della Repubblica, potenziati i servizi di vigilanza nelle stazioni delle Cinque Terre

Cominciano le grandi manovre in materia di sicurezza e gestione dei flussi in vista del ponte del 2 giugno. Oggi si è tenuto un incontro sul tema, organizzato dalla Prefettura della Spezia, nel corso del quale è stato fatto un punto della situazione sia per i lavori in corso alla stazione ferroviaria di Monterosso e sulla videosorveglianza in tutti i borghi delle Cinque Terre. Al tavolo erano seduti oltre ai vertici delle Forze di Polizia e della Polfer, i sindaci di Riomaggiore, Vernazza e Rappresentanti del Comune di Monterosso al Mare, RFI e Trenitalia.

