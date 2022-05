Gli under di Gamma Innovation a caccia di vittorie

Sono stati comunicati dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici i calendari delle Finali Nazionali Giovanili che si giocheranno in cinque località diverse, una per ogni categoria giovanile. E’ già tempo di finali perché tra poche ore, precisamente giovedì 26 maggio, inizieranno le rassegne di Under 11 e Under 15, rispettivamente al Casa Mora di Castiglione della Pescaia (GR) e al PalaPietri di Correggio (RE). Gamma Innovation Sarzana under 11 scende in Maremma alla conquista del tricolore e l’ under 15 va a Correggio alle finali di Coppa Italia. Le due formazioni rossonere si presentano con obiettivi differenti, l’ Under 11 scende in Maremma con l’obiettivo di ben figurare, ad inizio stagione nessuno avrebbe mai pensato che la formazione di Mirko Bertolucci poteva qualificarsi per la più importante kermesse nazionale di categoria. La formazione under 11 è stata inserita nel Girone B ed affronterà la formazione Toscana del Follonica, i Veneti dell’Hockey Breganze e i Lombardi dell’ Amatori Wasken Lodi. La formazione under 15 diretta dal duo Andrea Perroni-Fabrizio Bassani è accreditata a centrare la coccarda tricolore è stata inserita nel Girone A ed affronterà la formazione emiliana dello Scandiano e i Veneti dell’ Hockey Trissino. “Partiamo con due stati d’animo diversi, per l’under 11 è già un grande successo essere qui, mentre l’under 15 vuole provare a conquistare la coccarda tricolore – dichiara il Presidente Corona – ma ciò che conta è che sarà una bellissima esperienza per i nostri ragazzi che si porteranno dentro per sempre ” (nella foto le due formazioni del Gamma Innovation Hockey Sarzana)

