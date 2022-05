“Insieme piantiamo alberi” di Vallelata e Legambiente. Ameglia protagonista

Vallelata rinnova la collaborazione con Legambiente e lancia la nuova campagna green “Insieme piantiamo alberi” . Grazie a questa iniziativa, volta a tutelare l’ambiente e a sensibilizzare soprattutto i più piccoli sull’importanza della natura, Vallelata contribuirà agli obiettivi di LIFE Terra, progetto europeo di cui Legambiente è partner italiano, e che ha come obiettivo la messa a dimora di 500 milioni di alberi in Europa per contrastare gli impatti del cambiamento climatico. Fino al 15 luglio sul sito https://insiemepiantiamoalberi.vallelata.it i consumatori potranno votare l’area preferita tra le dieci in lista in dieci regioni d’Italia. Tra i territori in lizza anche la Liguria con l’area del Mammellone nel Comune di Ameglia all’interno del Parco regionale di Montemarcello Magra Vara. L’iniziativa voluta da Vallelata e Legambiente prevede la rinaturalizzazione e la messa a dimora di piante autoctone. Il rimboschimento dell’area è finalizzato a creare habitat arboreo-arbustivi e allo stesso tempo a contrastare la diffusione delle specie vegetali alloctone. Al termine del concorso, Vallelata si impegnerà a mettere a dimora una base di 100 alberi e arbusti nelle cinque aree più votate a cui si aggiungeranno, in proporzione ai voti espressi dai consumatori, ulteriori alberi fino ad un totale massimo di 1000Una volta piantati, Legambiente si occuperà della cura degli alberi per i primi tre anni. Coinvolti nell’iniziativa anche i più giovani: alle cinque aree vincitrici saranno abbinate cinque scuole del territorio che riceveranno una lezione su temi ambientali, tenuta dagli esperti Legambiente, un kit per piantare a casa piccole piante e la possibilità di partecipare alla giornata di piantumazione che si terrà in autunno.

... » Leggi tutto