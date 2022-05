Sabato 28 Maggio il vice presidente del Senato Ignazio La Russa e la senatrice Daniela Santanchè saranno alla Spezia per un incontro con dirigenti e candidati FdI alle prossime amministrative della Spezia.

Sarà occasione per parlare dei progetti di FdI per La Spezia e spaziare sulla temi di politica nazionale e internazionale.

