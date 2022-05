Mai: “Pedaggi autostradali gratis per tutti i mezzi dei gruppi di volontariato antincendio boschivo e protezione civile”

“Pedaggi autostradali gratis in Liguria per tutti i mezzi dei gruppi comunali e delle associazioni di volontari di Protezione civile e dell’Antincendio boschivo”. Così in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in consiglio regionale. “Tenuto conto che tali mezzi, che operano nei casi di emergenza, aiuto e assistenza, hanno funzioni e finalità simili a quelle delle ambulanze delle Pubbliche assistenze e Croce Rossa, la Lega ha depositato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale a farsi parte attiva presso il Governo affinché anche questi veicoli vengano d’ora in poi esonerati dal pagamento dei pedaggi autostradali sul nostro territorio”, conclude Mai.

