Malore blocca le gambe a una turista, si alza in volo Grifo e viene portata in ospedale

Intervento del soccorso alpino e speleologico Liguria oggi lungo il sentiero Vernazza-Monterisso per una turista tedesca che non riusciva più a proseguire a causa di un malessere che a suo dire le aveva bloccato le gambe. Sul posto è intervenuta subito la squadra che monitora il territorio sulla base di una convenzione con il Parco delle Cinque Terre. Non potendo intervenire anche la squadra della Spezia vista la strada chiusa per le Cinque Terre, a recuperare la donna è stato l’elisoccorso Grifo che ha trasportato la turista in una piazzola di sosta dove un’ambulanza l’ha recuperata e condotta per accertamenti all’ospedale della Spezia. All’operazione hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco.

