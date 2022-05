Noi con l’Italia presenta i candidati, Lupi: “Grazie sindaco Bucci, corriamo ancora insieme”

Genova. “Noi dobbiamo tornare alla buona politica, e la caratteristica fondamentale per una buona politica e quella di tradurre le proposte in fatti concreti. È un impegno non solo morale ma un vincolo di mandato, quello più importante, perché lì sei perché le persone ti hanno dato fiducia“. Queste le parole di Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia oggi a Genova per la presentazione dei candidati del partito in supporto alla candidature di Marco Bucci.

