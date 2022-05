Omicidio San Biagio, la Procura ricorre in appello e chiede una pena più alta per Simone Scalamandré

Genova. A pochi giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza con cui Alessio e Simone Scalamandré sono stati condannati per l’omicidio del padre Pasquale nella loro abitazione di San Biagio in Valpolcevera, il sostituto procuratore Francesco Cardona ha depositato il ricorso in appello solo contro il più giovane dei due, che ha ottenuto una condanna inferiore (14 anni contro i 21 del fratello Alessio) grazie all’attenuante del contributo della “minima importanza” nell’esecuzione del reato, prevista dall’articolo 114 del codice penale.

