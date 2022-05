Genova. Non è ancora arrivato giugno e l’estate inizia già a fare sul serio in Liguria. Tanto che il ministero della Salute ha emesso per la città di Genova, per ora l’unica in Italia, il bollino arancione per ondate di calore, corrispondente al secondo livello di pre-allerta, nella giornata di sabato.

... » Leggi tutto