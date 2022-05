Ospedale di Bordighera, Di Meco e Novembre: «Auspichiamo più serietà e spirito di collaborazione nell’interesse dell’intera comunità»

Bordighera. Pino Di Meco e Patrick Novembre, responsabili provinciale e cittadino di Bordighera per Italia al Centro Lista Toti replicano alle dichiarazioni del Partito Democratico sul futuro dell’ospedale Saint Charles: «Abbiamo letto con una certa sorpresa le parole degli esponenti locali del Partito Democratico riguardo la questione dell’ospedale Saint Charles di Bordighera. Forse non ricordano che durante i 10 anni di amministrazione regionale del Partito Democratico con a capo Claudio Burlando avevano stabilito la chiusura definitiva dell’ospedale bordigotto. La soppressione del Saint Charles doveva avvenire perché non era ritenuto dall’amministrazione Pd, né utile e né necessario e parallelamente era previsto un ridimensionamento degli altri due ospedali provinciali: quello di Imperia e quello di Sanremo. Durante invece l’amministrazione di Giovanni Toti, si è voluto contrastare questa tendenza e questa programmazione voluta dalla sinistra».

