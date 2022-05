Pasini: “Caratozzolo esperto di apparentamenti con Peracchini, essendo stato eletto proprio così 5 anni fa”

“Vorrei simpaticamente rispondere al collega candidato consigliere Massimo Baldino Caratozzolo che non stupisce la sua fissazione riguardo gli apparentamenti con Peracchini: egli ne è particolarmente esperto essendo stato eletto in consiglio comunale da una lista (con Guerri) che si apparentò proprio con Peracchini al ballottaggio di 5 anni fa. Dopodiché, sempre simpaticamente, vorrei ricordargli che durante la passata consiliatura è transitato praticamente da ogni gruppo, collezionando tessere di partito come figurine, rimbalzando tra maggioranza e opposizione, da Guerri, al Pd, al misto, a Forza Italia ed ora infine approdando alla lista Nanni”. Lo afferma il candidato consigliere di Spezia riformista, Gianluca Pasini, membro della segreteria del Psi.

“Sicuramente come dice Caratozzolo nella vita è meglio essere simpatici che antipatici – prosegue Pasini – ma in politica anche un pizzico di coerenza non guasterebbe. A maggior ragione quando si esprimono giudizi su altri che proprio in virtù della loro coerenza affrontano sfide autonome e coraggiose, come stanno facendo Antonella Franciosi e la lista Spezia riformista”.

