Pecunia e Ferrari: “Oss, un altro nulla di fatto. Lavoratori completamente abbandonati da parte di Regione e Comune”

“Un nuovo drammatico niente di fatto all’incontro di oggi tra le forze sindacali e la Regione sulla situazione degli Oss di Coopservice. Ormai è chiaro che per i lavoratori che non hanno superato il concorso l’unica soluzione è la cassa integrazione, ma l’azienda non può anticiparla in busta paga. Per cui dovranno attendere l’iter molto più lungo dell’Inps che comporterà un tempo non certo, durante il quale purtroppo rimarranno senza alcuna entrata economica. Inoltre Regione Liguria non ha rispettato l’impegno di condividere con i sindacati l’elenco di strutture che abbiano disponibilità di posti di lavoro. Nessun elenco, nessuna certezza in merito al numero di operatori che potrebbero essere coinvolti dall’emendamento Rossomando e quindi nuovamente un vicolo cieco a pochi giorni dalla fine dell’appalto”. Lo affermano in una nota i candidati della lista Spezia riformista Federica Pecunia ed Ettore Ferrari.

“I lavoratori attualmente si stanno auto organizzando, completamente abbandonati dalle istituzioni regionali e comunali. Questa storia finisce proprio allo scadere del mandato di Peracchini: ci domandiamo che ruolo abbia svolto il sindaco in tutta questa vicenda e come possa pensare di lavarsene le mani”, concludono Pecunia e Ferrari.



... » Leggi tutto