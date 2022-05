Porto, Enel, aree militari e bonifiche. Legambiente interroga e sei candidati sindaco rispondono

Tutti concordi sull’importanza delle tematiche ambientali, sulla necessità di riavviare un’interlocuzione proficua con Marina militare ed Enel e sul maggiore impegno che il prossimo sindaco dovrà mettere per migliorare la qualità della sanità spezzina, andando a battere i pugni in Regione per chiedere più risorse a favore di Asl e di Arpal. Si è svolto in un clima cordiale l’incontro tra i candidati a sindaco organizzato da Legambiente nell’auditorium della Biblioteca Beghi, anche se a fare rumore, prima di tutto è stata l’assenza del sindaco uscente Pierluigi Peracchini, in corsa per il secondo mandato, che “non ha ritenuto di voler partecipare”, come ha spiegato in apertura il presidente dell’associazione ambientalista, Stefano Sarti. Al tavolo erano invece presenti (in ordine alfabetico) i civici Nanni Grazzini, Luca Locci, Paolo Pazzaglia, Gaetano Russo, Sandro Sanvenero e la candidata del centrosinistra Piera Sommovigo e da parte di ognuno di loro è arrivata forte la critica all’assenza del primo cittadino uscente.

Assenti, prima temporaneamente e poi definitivamente, Andrea Buondonno e Antonella Franciosi, che hanno riferito di essere impegnati con il lavoro.

