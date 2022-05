Premio Beato Tommaso Reggio, consegnate borse di studio a due bambine dell’istituto Santa Marta di Ventimiglia

Ventimiglia. Martedì pomeriggio, presso l’istituto Santa Marta di Ventimiglia, i bambini della scuola dell’infanzia e primaria, insieme alle suore e maestre/i, hanno vissuto un momento di grande emozione. Sono state infatti consegnate le borse di studio del premio Beato Tommaso Reggio a due bambine della classe V primaria, Sofia e Vittoria, che si sono distinte per il loro comportamento corretto nel corso degli anni scolastici e quindi per la loro capacità di andare incontro agli altri creando un clima sempre sereno come a voler seguire le orme del Beato Tommaso Reggio.

