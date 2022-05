Italia pigliatutto al campionato mondiale indoor skydiving per persone con disabilità che si sono disputati a Marsiglia e organizzati dalla federazione di paracadutismo Francese. Primo posto per Marco Pisani che ha conquistato la medaglia d’oro, terzo e medaglia di bronzo Emanuele Valenza, quarto posto per Veronica Raineri. Seconda piazza per il francese padrone di casa Cyrille Chahboune.

