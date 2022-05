Un libro con le immagini più belle della Val di Magra per sostenere il centro antiviolenza

Il Circolo Fotografico Sarzanese ha stampato un volume dedicato alle più suggestive immagini del territorio della bassa Valle del Magra, vale a dire dei Comuni liguri che si affacciano sulla parte finale del corso del fiume. Il volume di 248 pagine delle dimensioni di cm. 24 x 24 contiene 210 fotografie a colori e bianco e nero di paesaggi, scorci, ambienti ed immagini di vita sociale, 30 opere per ogni Comune; stampato in una edizione grafica molto accurata ed elegante. La serietà dell’iniziativa e la qualità del risultato sono garantiti dai 43 anni di attività ininterrotta del Circolo Fotografico Sarzanese, sorto nel 1979, dall’aver organizzato in questi anni ben 48 corsi di formazione fotografica, e dal fatto che non solo molti nostri Soci hanno in questi anni ricevuto attestazioni e premi in diverse manifestazioni fotografiche nazionali, ma che molte nostre immagini sono state ospitate sia in riviste fotografiche che in altri periodici a diffusione nazionale ed internazionale.

... » Leggi tutto