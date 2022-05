Vaira: “La sanità è un tema politico, il tema politico più importante di tutti”

“Ieri si è svolto il Convegno “Spezia città sana”, organizzato dalla lista civica “Spezia con te – Avanti insieme” di cui faccio parte, a sostegno della candidatura a sindaco di Piera Sommovigo. Un centinaio di spezzini (nessun politico professionista, ne claque di partito) hanno avuto la pazienza di ascoltarci, in una giornata afosa e ad un orario complicato come le 17.

Hanno ascoltato con grande attenzione il toccante intervento, che ha aperto i lavori, di una malata di cancro che si è battuta inutilmente negli ultimi 2 anni affinché i malati oncologici ricevessero un’assistenza dignitosa. Lorenza ha affermato che nonostante gli sforzi eroici del personale sanitario il sistema non riesce ad offrire risposte adeguate ai bisogni dei malati e delle loro famiglie. Ha parlato di sale d’attesa ospedaliere inadeguate e, in qualche caso addirittura assenti, della sua protesta sfociata nella “conquista” di una tenda da campo installata davanti al DH oncologico, per evitare ai malati in attesa della chemioterapia, l’esposizione al freddo invernale e al caldo estivo. E ancora del personale stanco e stressato, della difficoltà ad accedere agli esami diagnostici, della fatiscenza dell’ospedale Sant’Andrea. Ma soprattutto ha amaramente dichiarato la sua delusione per la totale assenza di empatia e di risposte da parte di chi governa la sanità spezzina.

