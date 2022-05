Bonassola, Graziella Cipollini nuovo assessore

Modifica interna alla giunta comunale di Bonassola, che accoglie come assessore esterno, con deleghe a Volontariato, Turismo/Cultura/Commercio/Attività produttive, Istruzione e Servizi sociali, la professoressa Graziella Cipollini. Una scelta, osserva il sindaco Giorgio Bernardin, “che risponde ai requisiti essenziali di correttezza, onestà intellettuale, ottimo grado di preparazione culturale e, ultimo, ma non in senso di importanza, è persona degna di fiducia. Sono certo che si integrerà pienamente nella nostra compagine amministrativa e di concerto continueremo ad operare fattivamente per la migliore gestione possibile del nostro amato paese”.

Alla nomina della nuova componente della giunta si è arrivati con l’emanazione a inizio mese, attraverso un decreto del sindaco, di un l’interpello per manifestazione di interesse per ricoprire la carica di assessore con le deleghe prima menzionate. Un ingresso nella squadra di governo, quello della professoressa Cipollini, che va a garantire la parità di genere nell’accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi, di cui all’art.2 della legge 215 del 2012. La giunta infatti era prima composta dal sindaco Bernardin e dagli assessori Luigi Gavazzo e Marco Lagaxio, con Gavazzo che il 24 maggio ha rassegnato le dimissioni (“con il suo gesto, ha dimostrato grande sensibilità istituzionale ed attaccamento all’Amministrazione di Bonassola”, si legge nel decreto di nomina dell’assessore Cipollini), rendendo possibile l’avvicendamento nella giunta, che a Bonassola può avere al massimo due assessori più il sindaco.

