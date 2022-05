Condanna definitiva per violenza sessuale, due uomini e una donna finiscono in carcere

Condannati in primo grado nel 2020 dal Gup presso il Tribunale della Spezia con sentenza confermata in Appello l’anno successivo, due spezzini e un genovese, tra cui una donna, ritenuti responsabili a vario titolo di violenza sessuale, anche su minorenne, sono stati arrestati dai Carabinieri in quanto la sentenza di condanna a loro carico è divenuta definitiva al termine del giudizio presso la Corte di Cassazione.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia, con il supporto dei colleghi delle Stazioni della Spezia e Borghetto Vara, ricevuto dalla Procura della Repubblica l’ordine di esecuzione della condanna, hanno rintracciato i tre presso le loro abitazioni e, dopo aver notificato loro i provvedimenti, li hanno arrestati.

Un geometra 43enne ed una coppia, lui 46enne dipendente di una ditta di trasporti e lei una casalinga 43enne, dovranno espiare pene definitive che vanno da 3 anni e 9 mesi di reclusione a 9 anni e mezzo, come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, che il 24 maggio scorso aveva rigettato il loro ricorso.

