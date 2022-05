Costarainera, il rilancio del Barellai al palo. La minoranza: “Aprire commissione d’indagine”

Costarainera. Torna a riunirsi il consiglio comunale di Costarainera il prossimo 31 maggio alle ore 19.00. Sono in totale 11 i punti all’ordine del giorno che vedono argomenti di rilievo dalla Tari all’ex padiglione Barellai. Un consiglio comunale tecnico, in cui si discuterà sia l’approvazione del piano economico finanziario della Tari per gli anni 2022-2025 sia le tariffe 2022 oltre all’approvazione de bilancio consuntivo del 2021 e allo stesso tempo la situaione dei lavori di manutenzione per il depuratore.

