Fiamme in un ricovero attrezzi di Luni

Un ricovero attrezzi agricolo è andato parzialmente distrutto da un incendio oggi in un terreno al confine fra i comuni di Luni e Carrara. Per circostanze ancora da accertare il rogo si è sviluppato all’interno del fabbricato e la colonna di fumo è stata notata da molte persone che hanno subito avvertito i Vigili del fuoco giunti sul posto per circoscrivere e domare l’estensione delle fiamme. Oltre alla Polizia Locale di Luni è intervenuta anche la squadra di antincendio e Protezione Civile viste le possibili evoluzioni del rogo e il potenziale interessamento dell’area boschiva a breve distanza.

... » Leggi tutto