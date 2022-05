La Confcommercio della Spezia sta organizzando un incontro con i candidati alla carica di sindaco della Spezia. Considerato l’elevato numero di candidati la giunta dell’associazione di Via Fontevivo ha previsto di suddividere l’incontro in due date, dividendo così gli ospiti in due gruppi e dando modo ai candidati di avere maggiore spazio per rispondere alle domande dell’associazione. I candidati saranno ospitati nella Sala Barilli di Confcommercio, in via Fontevivo 19/F in due giornate: sabato 28 maggio e sabato 4 giugno, a partire dalle 10. L’incontro di domani vedrà presenti Andrea Buondonno, Antonella Franciosi, Pierluigi Peracchini e Piera Sommivigo e sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook della Confcommercio La Spezia: https://www.facebook.com/confcommerciolaspezia/

L’articolo Incontro con i candidati a sindaco in Confcommercio proviene da Citta della Spezia.

... » Leggi tutto