Kayak alla Marinella, come canone la pulizia della spiaggia

Il Comune di Lerici ha indetto un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per il rilascio di

autorizzazione, per il periodo 13 giugno-15 settembre 2022, all’occupazione del suolo demaniale marittimo per il posizionamento di 2 rastrelliere per alloggiare canoe/kayak e di un chiosco in legno per sistemare un lettino per il soccorso, riporre gli oggetti per la pratica sportiva, oggetti come dispositivi di salvataggio, al di fuori della galleria in località Marinella di San Terenzo, e per posizionare sulla passeggiata in Piazza Brusacà, in prossimità della gru, un ombrellone per l’accoglienza dei soci praticanti l’attività di kayak. In luogo di un canone, l’aggiudicatario dovrà garantire la pulizia della spiaggia della Marinella per tutto il periodo dell’autorizzazione. Le domande, da inviare via Pec, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 4 giugno 2022. Tutti i dettagli sul sito istituzionale del Comune di Lerici (si veda QUI).

... » Leggi tutto