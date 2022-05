La comunità portuale spezzina conosce le sfide sul suo cammino, ma lo stallo internazionale complica tutto

Pomeriggio di riflessioni e confronto al terminal crociere di Largo Fiorillo dove le varie anime del mondo della portualità e più in generale dell’industria del territorio, si sono date appuntamento per un punto della situazione. Tre diverse tavole rotonde, la prima sulla globalizzazione, la seconda istituzionale e la terza sulle connessioni della comunità portuale spezzina, hanno focalizzato l’attenzione sui diversi, tanti, aspetti di un mondo in continua evoluzione, senza confini e soprattutto, nel contesto attuale, chiamato a farsi carico del cambiamento imposto dalle ultime gravose sfide con le quali siamo chiamati a misurarci.

