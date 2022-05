Lunghe code a Ventimiglia, Sismondini: «Problema quotidiano per i frontalieri, quando finiranno i lavori nella galleria di corso Francia?»

Ventimiglia. «Quando finiranno i lavori nella galleria di corso Francia? Già alle 8 di mattina la città è paralizzata. Ok che è la settimana del gran premio, ok che è il week end lungo dell’Ascensione, ma resta un problema quotidiano soprattutto per i frontalieri che rientrano dal lavoro» – commenta il consigliere comunale Gabriele Sismondini.

... » Leggi tutto