Peste suina, Coldiretti: “Partire con depopolamento fuori dalla zona rossa”. Regione: “Risposte su più fronti”

Liguria. Servono azioni concrete ed immediate per avviare il depopolamento dei cinghiali al di fuori della zona rossa. A ormai sei mesi dal primo caso di Peste Suina africana, accertato nella nostra Regione, mancano risposte alle imprese e misure che mettano veramente in sicurezza il territorio. Non c’è altro tempo da perdere: questo deve essere chiaro alle Istituzioni del territorio, in primis alla Regione Liguria”. E’ quanto afferma Coldiretti Liguria in occasione del blitz degli agricoltori, cittadini e istituzioni in piazza SS. Apostoli a Roma.

